مسؤول إثيوبي: مقتل 64 شخصا في الضربة الجوية التي استهدفت سوقا في تيغراي

قتل 64 شخصا على الأقل، وأصيب 180 آخرون، في ضربة جوية شنها الجيش الإثيوبي على سوق في بلدة توغوغا في إقليم تيغراي الإثيوبي، وفق ما أعلن مسؤول محلي.

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وقال المستشار في الإدارة المحلية الانتقالية المكلف بالشؤون الصحية المتعلقة بالأم والطفل، مولو أتسباها، لوكالة "فرانس برس": "حتى الآن هناك 64 قتيلا و180 جريحا في توغوغا. وقعت الضربة الجوية في منطقة السوق بالتالي كثر أصيبوا بجروح".

ونفى الجيش الإثيوبي في وقت سابق من اليوم سقوط ضحايا بين المدنيين جراء غارة جوية له استهدفت مؤخرا بلدة في إقليم تغراي الأثيوبي المضطرب.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإثيوبي، الكولونيل جيتنيت أداني، في حديث لوكالة "رويترز" في وقت سابق من اليوم الخميس بأن عشرات الأشخاص الذين قتلوا بالغارة على سوق في بلدة توغوجا، الثلاثاء الماضي، كانوا مسلحين يرتدون زيا مدنيا.

وجاءت هذه الغارة في ظل ورود أنباء عن تجدد القتال في مدينة مقلي، عاصمة إقليم تيغراي، الذي شهد في نوفمبر العام الماضي حملة عسكرية أطلقتها حكومة إثيوبيا لانتزاع السيطرة على الإقليم من "الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي" المتمردة، وذلك بمشاركة قوات إريترية أيضا، مع ورود أنباء عن ارتكاب مجازر في الإقليم من قبل جميع أطراف النزاع.

المصدر: "أ ف ب" + "رويترز"