دعوة تطالب الحكومة البريطانية بتوضيح ما جرى في حادثة المدمرة "ديفيندر"

قال النائب العمالي البريطاني، إد ميليباند، في تعليقه على حادثة المدمرة البريطانية ديفيندر، إن الحكومة البريطانية يجدر بها توضح ما حدث فعليا في البحر الأسود.

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وفي مقابلة مع قناة سكاي نيوز قال ميليباند: "يجب عليهم أن يوضحوا ما حدث بالفعل، لأن الحكومة إذا كانت تحاول التكتم علينا، فلدينا دائما تقارير إعلامية تفيد بأن الأمر كان أكثر مما تقوله الحكومة، لذا فيجب عليهم التوضيح".

وأشار النائب البريطاني إلى أن الوضع نفسه مربك ومقلق، مشددا في الوقت نفسه على أن السلطات البريطانية محقة في قولها إن المملكة المتحدة لا يجب أن تغير تصرفاتها على أساس "أي شيء مهما كان من جانب روسيا"، مضيفا قوله أيضا: "ويجب أن نتخذ موقفا متشددا بشأن هذه القضية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت يوم الأربعاء بأن المدمرة البريطانية "ديفيندر" عبرت الحدود ودخلت المياه الروسية على بعد ثلاثة كيلومترات في منطقة كيب فيولنت في القرم.

وغادرت المدمرة البريطانية المنطقة، بعد أن أطلقت سفينة حرس حدود روسية طلقات تحذيرية، وقامت طائرة "سو – 24 إم" بإسقاط قنابل تحذيرية في خط إبحار المدمرة.

وصرّحت وزارة الدفاع البريطانية بأن السفينة قامت بعبور سلمي عبر المياه الإقليمية لأوكرانيا، ولم تكن هناك طلقات تحذيرية، فيما أكد الجيش البريطاني أن روسيا أجرت "تدريبات إطلاق نار" في البحر الأسود.

المصدر: نوفوستي