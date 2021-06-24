بريطانيا: لن نقبل التدخل غير المشروع في المرور البريء في البحر

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن بلاده "لن تقبل التدخل غير المشروع في المرور البريء في البحر"، بعد أن خرقت المدمرة Defender البريطانية حدود روسيا البحرية يوم أمس الأربعاء.

وشدد والاس في بيان موجه إلى البرلمان على أن "الأسطول البحري البريطاني سوف يلتزم بالقانون الدولي"، مضيفا: "البحرية الملكية ستلتزم دائما بالقانون الدولي، ولن تقبل التدخل غير القانوني في المرور البريء".

هذا واتهمت وزارة الخارجية الروسية حكومة المملكة المتحدة بالكذب حول حادثة خرق المدمرة Defender البريطانية حدود روسيا البحرية وإطلاق الجانب الروسي طلقات تحذيرية نحوها، وأعربت الخارجية عن نيتها تقديم "احتجاج شديد" بهذا الشأن لسفيرة لندن لدى موسكو.

ويأتي ذلك بعد يوم من إطلاق قوات للجيش الروسي طلقات تحذيرية باتجاه المدمرة Defender البريطانية بعد أن خرقت هذه السفينة الحربية حدود روسيا البحرية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

المصدر: "رويترز" + RT