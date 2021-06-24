قبطان Defender يكشف تفاصيل حادثة خرق حدود روسيا تفند رواية الحكومة البريطانية

كشف قبطان المدمرة Defender البريطانية عن تفاصيل حادثة خرق سفينته أمس الأربعاء حدود روسيا البحرية، قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وأكد القبطان، وينسنت أوين، لصحيفة "ديلي ميل" التي يتواجد مراسلها على متن المدمرة Defender، أن قوات للجيش الروسي أطلقت طلقات تحذيرية بعد اقتراب السفينة من سواحل القرم، على الرغم من نفي الحكومة ووزارة الدفاع البريطانيتين إطلاق أي طلقات صوب المدمرة.

وقال أوين: "اقتربت لأقرب مسافة خلال حياتي المهنية المستمرة منذ 21 عاما من سفن روسية، وأرجح أن الطلقات أطلقت من إحدى سفن خفر السواحل" الروسية.

وذكر القبطان أن Defender التي أبحرت بسرعة نحو 30 عقدة بحرية كانت خارج نطاق نيران السفن الروسية، التي لم تتجاوز سرعتها 21 عقدة، مضيفا: "تصرفنا بشكل حازم، ولم نخض المواجهة، ومارسنا حقنا في المرور السلمي عبر مياه دولية بمسار ملاحي معترف به دوليا".

في الوقت نفسه، أشار الضابط البريطاني إلى أن سفنا روسية اقتربت من سفينته على مسافة نحو 90-180 مترا، واصفا ذلك "أسلوبا غير آمن وغير مناسب للبحار"، وأكد أيضا تحليق كثير من الطائرات الروسية، منها طائرة مسيرة، فوق السفينة.

وأكد مراسل "ديلي ميل" على متن المدمرة، مارك نيكول، أن السفينة البريطانية لم تتجاوب مع المطالب الروسية المتكررة للامتناع عن خرق حدود البلاد.

ولا تعترف بريطانيا بإعادة انضمام القرم إلى روسيا، على الرغم من تصويت الأغلبية الساحقة من سكان شبه جزيرة القرم لصالح هذه الخطوة في الاستفتاء الشعبي الذي نظم عام 2014 على خلفية الإطاحة بحكومة الرئيس الأوكراني الشرعي، فيكتور يانوكوفيتش، في كييف.

المصدر: "ديلي ميل"