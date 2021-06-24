ماكرون: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من التنسيق لمواجهة متغير "دلتا"

حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دول الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر بشأن متغير "دلتا" من فيروس كورونا، وأن تكون أكثر تنسيقا في السماح للسائحين بالدخول إليها من خارج الاتحاد.

وقال ماكرون قبل قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "يجب أن نكون يقظين جميعا لأن متغير(متحور) دلتا الذي كثر الحديث عنه قادم، وهو ينتشر بسرعة أكبر بكثير من المتغيرات الأخرى، ويؤثر على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم، أو الذين تناولوا جرعة واحدة فقط"، مضيفا: "الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تطعيم المزيد من الأشخاص".

وأشار إلى أنه "بالنسبة لي، فإن إحدى القضايا المطروحة للنقاش هي اتخاذ قرارات منسقة فيما يتعلق بفتح الحدود لدول ثالثة والاعتراف باللقاحات، لأنه في هذه المرحلة يتعين علينا حصر ذلك باللقاحات التي تمت الموافقة عليها من قبل السلطة الطبية الأوروبية".

المصدر: "رويترز"