جونسون يقول إنه لا يستبعد السفر إلى الخارج لقضاء إجازته الصيفية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يستبعد السفر إلى الخارج لقضاء إجازته الصيفية حيث تدرس الحكومة تخفيف القيود على السفر للذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا.

وقال جونسون للصحافيين: "أعتقد أن عملية أخذ جرعتين من اللقاح تقدم احتمالا حقيقيا للانفتاح على السفر".

ولدى سؤاله عما إذا كان سيذهب في رحلة إلى الخارج، أجاب: "سأرى كيف تسير الأمور، وأنا بالتأكيد لا أستبعد ذلك".

ومن المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية اليوم الخميس عن مراجعتها لنظام السفر الدولي في ظل جائحة كورونا، الذي يضع البلدان، حسب تفشي الوباء فيها، إما على القائمة الحمراء أو الصفراء أو الخضراء.

المصدر: "رويترز"