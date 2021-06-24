هندوراس تدشن سفارتها في القدس وتوقع مذكرات تفاهم مع إسرائيل

دشن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ورئيس هندوراس، خوان اورلاندو هرنانديز، مقر السفارة الهندوراسية في القدس، كما تم التوقيع على مذكرات تفاهم بين إسرائيل وهندوراس.

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والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس هندوراس في مقر رئاسة الوزراء في القدس، حيث عقد الجانبان لقاء انفراديا ثم عقدا جلسة عمل بمشاركة مسؤولين من الجانبين.

ووقع وزيرا الخارجية الإسرائيلي ونظيره الهندوراسي على مذكرات تفاهم بين البلدين تخص مشاريع في مجالات الزراعة وإدارة الموارد المائية والصحة والتعليم والعلوم في حقل تطوير الابتكار، كما تم التوقيع على اتفاقية حول تشغيل أزواج الممثلين الدبلوماسيين والإدارايين والقنصليين والفنيين في البعثات الدبلوماسية الخاصة بالبلدين، من شأنها السماح لهم بالحصول على تصريح عمل خارج السفارة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام وسائل الإعلام موجها كلامه لرئيس هندوراس: "أهلا وسهلا بكم في عاصمتنا الأبدية أورشليم، لقد وصلتم إلى هنا، بمناسبة تدشين مقر السفارة الهندوراسية في القدس وإعادة افتتاح مقر السفارة الإسرائيلية في تيغوسيغالبا، والتوقيع على اتفاقيات التعاون التي سنبرمها بعد قليل، مما يشكل دليلا آخر على الصداقة العميقة والعلاقة الوطيدة التي تربط الدولة اليهودية، دولة إسرائيل، بهندوراس، شعبا ودولة، تحت قيادتكم".

وتابع "يا فخامة الرئيس، نعتبركم صديقا حقيقيا لإسرائيل، لدى الشعب اليهودي من الذاكرة الطويلة، وسيتم تسجيلكم في صفحات التاريخ كالرجل الذي قام بالعمل الشجاع وبالعمل الصحيح من أجل دولة إسرائيل. فشكرا لكم".

المصدر:RT