جونسون: المدمرة البريطانية كانت تعمل بشكل قانوني

في أول تعليق له على حادثة المدمرة البريطانية Defender التي خرقت حدود روسيا البحرية يوم أمس، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن"المدمرة كانت تعمل بشكل قانوني".

وقال جونسون للصحفيين "أعتقد أنه كان من المناسب تماما استخدام المياه الدولية"، مضيفا: "النقطة المهمة هي أننا لا نعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم".

هذا واتهمت وزارة الخارجية الروسية حكومة المملكة المتحدة بالكذب حول حادثة خرق المدمرة Defender البريطانية حدود روسيا البحرية وإطلاق الجانب الروسي طلقات تحذيرية نحوها، وأعربت عن نيتها تقديم "احتجاج شديد" بهذا الشأن لسفيرة لندن لدى موسكو.

كما أعربت الرئاسة الروسية عن قناعتها بأن حادثة خرق المدمرة Defender البريطانية الحدود البحرية الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم أمس الأربعاء كان استفزازا متعمدا.

ويأتي ذلك بعد يوم من إطلاق قوات للجيش الروسي طلقات تحذيرية باتجاه المدمرة Defender البريطانية بعد أن خرقت هذه السفينة الحربية حدود روسيا البحرية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

المصدر: "رويترز" + RT