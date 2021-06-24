بريطانيا تستعد للإعلان عن إضافات إلى القائمة الخضراء للسفر الدولي

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية اليوم عن مراجعتها لنظام السفر الدولي في ظل جائحة كورونا، الذي يضع البلدان، حسب تفشي الوباء فيها، إما على القائمة الحمراء أو الصفراء أو الخضراء.

وبحسب التقارير الإعلامية البريطانية، فمن المقرر أن تتم زيادة عدد بلدان القائمة الخضراء التي يسمح بالسفر منها وإليها دون الخضوع إلى حجر صحي. وهذه القائمة التي تضم 11 بلدا ستضاف إليها مالطا، وماديرا، وجزر البليار (أي مايوركا ومينوركا وإيبيزا).

هذا وشدد وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس على أن الحكومة ستتخذ نهجا حذرا لفتح السفر، وقال: "أريد أن نعود إلى موقف يمكننا من خلاله دعم أولئك الذين يرغبون في السفر.. لا أحد يحب القيود الصارمة التي فرضناها خلال العام الماضي".

وأضاف: "نحن نتوخى الحذر، لأن أكبر تهديد لا يزال أمام تقدمنا ​​ضد هذا الوباء والتقدم الكبير الذي أحرزناه في التطعيم، وهو أنه سيكون هناك متغير آخر في مكان ما، ربما لم يتم اكتشافه، وأن يكون هذا المتغير أكثر مقاومة للقاحات.. هذا هو التحدي الكبير الذي نواجهه، ولهذا السبب نتقدم بحذر".

المصدر: "الغارديان"