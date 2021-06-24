وزير بريطاني: سفننا مستعدة للعبور مرة أخرى إلى القرم

قال وزير بريطاني إن سفن بلاده "مستعدة مرة أخرى للمرور عبر المياه المتنازع عليها حول شبه جزيرة القرم"، بعد أن خرقت المدمرة Defender البريطانية حدود روسيا البحرية يوم أمس الأربعاء.

وأكد وزير البيئة البريطاني، جورج يوستيس، عدم إطلاق سفن روسية طلقات تحذيرية على المدمرة، مشيرا إلى أن السفن الروسية كانت تجري "تمرين مدفعي" في مكان قريب، وهو "ليس من غير المألوف أن يقوم به الروس" في تلك المنطقة.

ولدى سؤاله عما إذا كانت البحرية البريطانية ستدخل مياه القرم مرة أخرى، قال: "بالطبع، نعم"، مضيفا: "لم نقبل أبدا ضم شبه جزيرة القرم، فهذه كانت مياه إقليمية أوكرانية".

هذا واتهمت الخارجية الروسية حكومة المملكة المتحدة بالكذب حول حادثة خرق المدمرة Defender البريطانية حدود روسيا البحرية وإطلاق الجانب الروسي طلقات تحذيرية نحوها، وأعربت عن نيتها تقديم "احتجاج شديد" بهذا الشأن لسفيرة لندن لدى موسكو.

ويأتي ذلك بعد يوم من إطلاق قوات للجيش الروسي طلقات تحذيرية باتجاه المدمرة Defender البريطانية بعد أن خرقت هذه السفينة الحربية حدود روسيا البحرية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

المصدر: "الغارديان" + RT