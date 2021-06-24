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سنودن يعلق على وفاة مكافي ويحذر من مصير أسانج

أخبار العالم

سنودن يعلق على وفاة مكافي ويحذر من مصير أسانج
Reuters
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قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق، إدوارد سنودن ، في تعليقه على وفاة مؤسس شركة "مكافي"، جون مكافي، إن مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، قد يكون التالي.

وقال سنودن في صفحته على "تويتر"، إنه "لا ينبغي لأوروبا أن تسلم المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة إلى محاكم غير عادلة، ونظام سجون شديد القسوة، لدرجة أن المواطنين المتهمين يفضلون الموت على أن يخضعوا له".

وحذر سنودن من أن مصير جوليان أسانج قد يكون نفس مصير مكافي.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بايس"، نقلا عن مصادر بالشرطة، أن مؤسس شركة مكافي، جون مكافي، الذي وافقت المحكمة الوطنية الإسبانية على تسليمه للولايات المتحدة، انتحر في سجنه في إسبانيا.

المصدر: RT + نوفوستي

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