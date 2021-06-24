الكرملين يرحب باقتراح عقد قمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي

ثمن الكرملين اقتراحا لعقد قمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العمل لم ينطلق بعد على تطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، تعليقا على الموضوع، بأن موسكو تقيم هذه المبادرة إيجابيا، مشيرا إلى تأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء آليات للحوار والتواصل بين موسكو وبروكسل.

وتابع: "تحدث الرئيس بوتين عن ذلك مرارا، وتحتاج بروكسل وموسكو على حد سواء في الواقع إلى هذا الحوار، وبطبيعة الحال نتابع عن كثب القمة (الأوروبية) التي تنطلق أعمالها في بروكسل اليوم وما سيأتي خلالها من التقييمات لهذا الحوار المحتمل".

وأكد المتحدث أن مبادرة عقد القمة تعود إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وتحظى بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن المناقشات الرئيسية بشأنها ستدور بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وذكر أنه ليست هناك أي تحضيرات لعقد القمة حاليا، موضحا أنه من المهم جدا إدراك ما إذا كان هناك توافق بين أعضاء التكتل الأوروبي بشأن المبادرة.

المصدر: "نوفوستي"