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ناريشكين: الغرب لم يحقق المصالحة الوطنية في أفغانستان

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ناريشكين: الغرب لم يحقق المصالحة الوطنية في أفغانستان
Sputnik
مدير جهاز الاستخبارات الروسية سيرغي ناريشكين
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أعلن مدير جهاز الاستخبارات الروسية، سيرغي ناريشكين، أن العسكريين الغربيين غادروا أفغانستان من دون تنفيذ مهام المصالحة الوطنية في تلك البلاد.

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وذكر ناريشكين أثناء كلمة ألقاها في مؤتمر موسكو للأمن أن الولايات المتحدة أعلنت في العام الجاري عن سحب قواتها من أفغانستان.

وقال ناريشكين: "إنه ليس سرا لأي شخص، بمن فيهم الأمريكيين، أنه لم يتم حل مهام تحقيق المصالحة المدنية وضمان الأمن في هذا البلد (أفغانستان). وهناك سؤال: من ولماذا كان يحتاج إلى 20 عاما من الحرب غير المثمرة التي أودت بحياة العديد من الناس"؟

المصدر: نوفوستي

 

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