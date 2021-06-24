السجن 4 سنوات لداعية إندونيسي أخفى نتيجة اختبار كورونا

حكم على داعية إسلامي بارز في إندونيسيا بالسجن لمدة أربع سنوات، اليوم الخميس، لقيامه بإخفاء معلومات حول نتيجة اختبار فيروس كورونا الخاص به.

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وقضت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة في محكمة شرق جاكرتا المحلية، التي كانت تحت حراسة مشددة من الشرطة والجيش، بأن الداعية، رزق شهاب، كذب بشأن نتيجة اختبار كوفيد–19، ما جعل تتبع المخالطين له أكثر صعوبة.

وشهاب محتجز منذ الثالث عشر من ديسمبر 2020، وأمر القضاة بخصم المدة التي قضاها بالفعل من عقوبته.

وأغلقت السلطات الشوارع المؤدية إلى المحكمة، حيث حاول الآلاف من أنصار شهاب تنظيم مسيرة للمطالبة بالإفراج عنه.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الأتباع المتشددين الذين حاولوا الاقتراب من المحكمة، وتم اعتقال المئات ممن رفضوا المغادرة.

المصدر: "أسوشيتد برس"