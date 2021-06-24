سيناتور: حادثة المدمرة البريطانية تهدف إلى إفشال ما تم الاتفاق عليه في قمة بوتين- بايدن بجنيف

يرى نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن الأعمال الاستفزازية بمشاركة المدمرة البريطانية في البحر الأسود كانت تهدف إلى إفشال اتفاقيات القمة الروسية الأمريكية في جنيف.

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كتب السيناتور الروسي كوساتشوف على صفحته في "فيسبوك"، اليوم الخميس: "لا أرى إلا هدف واحد لاستفزاز أمس عندما خرقت المدمرة "Defender" التابعة للقوات البحرية البريطانية الحدود الروسية ودخلت مياهها في منطقة رأس "فيولينت" لمسافة 3 كيلومترات، وهو منع تحول التوفيق بين المواقف والنهج، الذي قام به الرئيسان الروسي والأمريكي في قمتهما في جنيف، إلى اتفاقيات براغماتية وتطبيقية".

وأضاف: "ألقت بريطانيا قطة ميتة، وبدأت الضباع بالفعل في الوصول إلى الرائحة".

وأوضح كوساتشوف: "إنها محاولة واضحة لتسميم الأجواء النقية قليلا للسياسة الدولية. ومن المهم منع ذلك. ويتوقف الكثير في هذا الأمر على رد فعل الجانب الأمريكي وما إذا دعم المستفزين، أو تمسك بروح جنيف. وسنتابع ذلك عن كثب".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن المدمرة Defender البريطانية خرقت الحدود الروسية قبال شبه جزيرة القرم. وبعد ذلك أطلقت سفينة حرس الحدود الروسية ومقاتلة "سو-24 أم" الروسية طلقات تحذيرية باتجاه مسار السفينة العسكرية البريطانية وأجبرتها على الخروج من منطقة الحدود البحرية الروسية.

المصدر: نوفوستي