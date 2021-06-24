إمبراطور اليابان يعبر عن قلقه من خطر تفشي فيروس كورونا أثناء الأولمبياد في طوكيو

عبر إمبراطور اليابان، ناروهيتو، عن قلقه من أن تؤدي الألعاب الأولمبية، التي يجب أن تجري في طوكيو في الصيف الجاري، إلى ازدياد في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، اليوم الخميس، عن تصريح لسكرتير إدارة الإمبراطور، ياسوهيكو نيسيمورا: "في ضوء الأصوات العامة القلقة عبر (الإمبراطور) عن قلقه من أن إجراء (الألعاب الأولمبية) قد يتسبب بتفشي الفيروس".

وكان من المتوقع أن تجري الألعاب الأولمبية في طوكيو في الفترة ما بين 24 يوليو و9 أغسطس عام 2020. وتم تأجيلها لعام واحد بسبب جائحة فيروس كورونا، لتستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة ما بين 23 يوليو و8 أغسطس من العام الجاري.

واتخذ منظمو الألعاب الأولمبية في 20 مارس الماضي قرارا نهائيا حول إجراء الأولمبياد دون المشجعين الأجانب. وتم في 21 يونيو الجاري تحديد 10 آلاف شخص كحد أقصى لقبول المشاهدين المحليين. كما لا يجوز أن تكون الملاعب أثناء المسابقات مليئة بالناس بنسبة تزيد عن 50%.

المصدر: تاس