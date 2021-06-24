 
مباشر

ترامب يرجح تدمير السلطات الصينية للأدلة بشأن تسرب كورونا من مختبر ووهان

أخبار العالم

ترامب يرجح تدمير السلطات الصينية للأدلة بشأن تسرب كورونا من مختبر ووهان
Reuters JONATHAN DRAKE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qore

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الصينية قد تكون "دمرت الأدلة على تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان".

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن "الصين قد دمرت العديد من الأدلة على الأرجح" وأن منظمة الصحة العالمية سمحت بذلك، مضيفا أن التحقيق في منشأ فيروس كورونا لن يكون ناجحا على الأرجح.

وانتقد ترامب الحزب الديمقراطي ومنظمة الصحة العالمية لتشكيكهما في فرضية تسرب الفيروس من المختبر.

إقرأ المزيد
معهد ووهان ينفي صحة التقارير التي ترجح احتمال تسرب فيروس كورونا من المختبر
معهد ووهان ينفي صحة التقارير التي ترجح احتمال تسرب فيروس كورونا من المختبر

واتهم الصين بأنها "ألحقت ضررا هائلا" بالعالم والولايات المتحدة، مجددا التأكيد على موقفه حول أن "الصين يجب أن تدفع الثمن".

وكان ترامب قد طالب الصين بدفع تعويضات بقيمة 10 تريليونات دولار، محملا إياها المسؤولية عن انتشار الفيروس.

وترفض الصين بالمطلق تسرب فيروس كورونا من مختبرها الطبي في مدينة ووهان.

المصدر: فوكس نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا