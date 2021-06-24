ترامب يرجح تدمير السلطات الصينية للأدلة بشأن تسرب كورونا من مختبر ووهان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الصينية قد تكون "دمرت الأدلة على تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان".

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن "الصين قد دمرت العديد من الأدلة على الأرجح" وأن منظمة الصحة العالمية سمحت بذلك، مضيفا أن التحقيق في منشأ فيروس كورونا لن يكون ناجحا على الأرجح.

وانتقد ترامب الحزب الديمقراطي ومنظمة الصحة العالمية لتشكيكهما في فرضية تسرب الفيروس من المختبر.

إقرأ المزيد

واتهم الصين بأنها "ألحقت ضررا هائلا" بالعالم والولايات المتحدة، مجددا التأكيد على موقفه حول أن "الصين يجب أن تدفع الثمن".

وكان ترامب قد طالب الصين بدفع تعويضات بقيمة 10 تريليونات دولار، محملا إياها المسؤولية عن انتشار الفيروس.

وترفض الصين بالمطلق تسرب فيروس كورونا من مختبرها الطبي في مدينة ووهان.

المصدر: فوكس نيوز