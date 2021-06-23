بوشكوف يسخر من رد كييف على حادث المدمرة البريطانية في مياه روسيا

علق السناتور الروسي أليكسي بوشكوف على رد كييف على حادث المدمرة البريطانية التي انتهكت مياه شبه جزيرة القرم، وطردتها مقاتلة روسية بضربات تحذيرية.

وكتب بوشكوف على صفحته في "التليغرام": "أوكرانيا تنزعج، وترتجف، وتطالب، لكن لم يكن هناك تهديد لها في حادث المدمرة البريطانية".

من جهته، وصف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الحادث بـ"العدوان" الروسي، داعيا إلى "مستوى جديد نوعيا من التفاعل بين كييف وحلف شمال الأطلسي".

من جهته، أشار رئيس منظمة أوكرانيا العامة في الناتو يوري رومانيوك، إلى أن الحادث "يبرر مطالبة أوكرانيا على الفور بأن يقدم الناتو خطة عمل لعضويتها".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، عن إطلاق مقاتلة روسية صواريخ تحذيرية سقطت على مسار مدمرة "ديفيندر" البريطانية بعد خرقها المياه الإقليمية الروسية في شبه جزيرة القرم.

ويأتي ذلك بعد أن دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي حلف الناتو إلى "الامتناع عن إثارة التوتر قرب الحدود الروسية".

المصدر: "نوفوستي"