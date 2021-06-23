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بايدن يرشح خبيرا بالشأن الروسي لمنصب الممثل الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

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بايدن يرشح خبيرا بالشأن الروسي لمنصب الممثل الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
AFP Paul Morigi
الخبير الأمريكي في شؤون روسيا وأوكرانيا مايكل كاربنتر
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رشح مايكل كاربنتر الخبير الضليع في شؤون روسيا وأوكرانيا، لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأشار بيان عن البيت الأبيض، إلى أن "كاربنتر بانتظار موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي ليتسنى له تسلم منصبه الجديد".

ويرأس كاربنتر حاليا مركز "بايدن" للدبلوماسية بجامعة بنسلفانيا، حيث شغل في الماضي منصب نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، كما عمل قبلها مستشارا خاصا لشؤون أوروبا وأوراسيا تحت حكم نائب الرئيس.

تسلم كاربنتر قبل ذلك، منصب نائب مدير مكتب الشؤون الروسية وتعامل مع النزاعات الإقليمية في القوقاز لدى وزارة الخارجية.

ويتحدث كاربنتر اللغات البولندية والسلوفينية والتشيكية والفرنسية والألمانية.

المصدر: "نوفوستي"

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