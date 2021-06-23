شرطة روما تغرّم كاهنا على صخب أطفال يشرف عليهم وعناصرها يسددون الغرامة

حرر عناصر الشرطة البلدية بالعاصمة الإيطالية روما مخالفة لكاهن بسبب صخب أطفال تحت إشرافه، وعادوا ليدفعوا قيمة الغرامة نيابة عن المخالف.

وقال الناطق باسم الشرطة المحلية لـ"فرانس برس" إنه تم استدعاء الشرطة إلى رعية سانتا ماريا إيماكولاتا في حي أوريليو مساء الاثنين، بعدما اشتكى الجيران من صراخ وصوت موسيقى مرتفع في ردهة اللعب".

وأضاف: "بعدما لاحظ رجال الشرطة أن صوت الموسيقى كان عاليا جدا، لم يكن أمامهم سوى فرض غرامة 300 يورو على كاهن الرعية".

وتابع أن "العناصر في مركز شرطة أوريليو قرروا جمع المبلغ من جيوبهم لتغطية قيمة الغرامة، في بادرة تضامن مع الكاهن".

وأضاف: "لقد فعلوا ذلك بصفتهم مواطنين عاديين، ولا علاقة لذلك بكونهم من الشرطة، هم فعلوا ذلك لأنهم يعرفون الرعية".

من جهته، أوضح الكاهن كارمينه سالفاتوري تشيبولا لوكالة "أنسا" الإيطالية أنه "ظن لوهلة أنه في برنامج للكاميرا الخفية عندما جرى إبلاغه بالغرامة".

وقال: "كدت لا أصدق أني سأغرم لمجرد أني تركت الأطفال يلعبون"، معربا عن امتنانه للشرطة على بادرتهم تجاهه.

المصدر: "أ ف ب"