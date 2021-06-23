حزب اليسار السويدي: الوضع السياسي ما زال صعبا

قالت زعيمة حزب اليسار السويدي إن الوضع السياسي لا يزال صعبا بعد أن أعلن حزب الوسط أنه مستعد للتخلي عن مطلبه بأن يمضي الائتلاف الحكومي قدما في إصلاح سوق الإيجارات.

وقالت زعيمة الحزب نوشي داغوستار في رسالة نصية لـ"رويترز": "هذه رسالة إيجابية للمستأجرين في البلاد.. لكن الوضع السياسي ما زال صعبا".

وحجب البرلمان السويدي الثقة عن رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين، الذي يحكم منذ عام 2014 في سابقة في تاريخ البلاد السياسي، ما يمنحه أسبوعا لتقديم استقالته أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وجاء حجب الثقة عن لوفين نتيجة لتصويت البرلمان السويدي، الذي أتت نتيجته 181 نائبا لمصلحة حجب الثقة من أصل 349، بينما عارضه 109 نواب، وامتنع 51 عن التصويت.

وأدى تغيير حزب اليسار موقفه الأسبوع الماضي إلى هذه النتيجة بعدما كان الداعم الوحيد للحكومة بإعلان نيته التصويت على سحب الثقة من حكومة لوفين، على خلفية إعلان الحكومة رفع أسعار إيجار الشقق الجديدة بدءا من العام المقبل.

المصدر: "رويترز"