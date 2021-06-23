إصابات بانهيار جسر للمشاة في واشنطن

أصيب أربعة أشخاص على الأقل بانهيار جسر للمشاة على الطريق السريع 295 في واشنطن، وفقا لمسؤولين في إدارة الإطفاء في العاصمة الأمريكية.

Pedestrian bridge collapse Kenilworth Ave & Polk St. NE. #DCsBravest on scene checking on vehicles beneath. — DC Fire and EMS (@dcfireems) June 23, 2021

وقال المسؤولون في تغريدة عبر "تويتر" إنهم استجابوا لتقارير انهيار الجسر بالقرب من تقاطع شارع كينيلورث وشارع بولك، حوالي الساعة 12 ظهرا بتوقيت واشنطن.

وقالت السلطات إنه تمت معالجة شخصين في مكان الحادث ونقل 4 آخرون إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصاباتهم، مبينة أن أشخاص ثلاث أصيبوا "بجروح طفيفة".

Update bridge collapse I-295 prior to Polk St NE. 6 patients assessed, 4 of those were transported. #DCsBravest Hazmat unit mitigating diesel fuel leak from truck that is partially beneath bridge. At least 1 other vehicle was struck by debris. Collapse blocks both directions. pic.twitter.com/wILXGs1zWe — DC Fire and EMS (@dcfireems) June 23, 2021

ولم يتضح على الفور سبب انهيار الجسر، بينما تواصل السلطات التحقيق.

المصدر: RT