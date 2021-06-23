إيران.. مقتل صحفيين اثنين وإصابة 21 في انقلاب حافلة غربي البلاد

أفاد مراسل RT عن مقتل صحفيين اثنين وإصابة 21 آخرين في انقلاب حافلة كانت تقل صحفيين إيرانيين لتغطية مراسم إحياء بحيرة "أرومية" غربي إيران.

وبحسب المعلومات فإن الصحفيتان المتوفيتان هما مهشاد كريمي من وكالة "إيسنا" وريحانة ياسيني من وكالة "إرنا".

وقال آيدين دانشكر، مدير مشفى نقده في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران، إن "الحافلة تعرضت لحادثة في قرية "دشت قورة" في طريقها للعودة من بحيرة أرومية".

وأوضح أن "هناك 12 صحفيا يتلقون العلاج في المشفى، بينما تم علاج الصحفيين الآخرين ميدانيا وحالة أحد الصحفيين في وضع حرج".

المصدر: RT