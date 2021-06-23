كوفيد-19.. فرنسا تضيف روسيا إلى "القائمة الحمراء"

أضافت فرنسا روسيا إلى "القائمة الحمراء" للبلدان الخاضعة لقيود سفر شديدة، بسبب المخاوف من زيادة الإصابات بفيروس كورونا فيها.

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وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، إن روسيا، وناميبيا، وسيشيل أضيفت إلى قائمة تضم 21 دولة.

وتشمل "القائمة الحمراء" الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، وتتطلب من المسافرين الملقحين الذين يصلون إلى فرنسا تبرير رحلتهم وإظهار نتيجة اختبار سلبية والعزل الذاتي لمدة أسبوع.

ويجب على الذين لم يتم تطعيمهم الخضوع للحجر الصحي 10 أيام لدى وصولهم إلى فرنسا، تحت طائلة غرامة قدرها ألف يورو.

المصدر: أسوشيتد برس