ألمانيا: لن نرخص "سبوتنيك V" قبل موافقة الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الصحة الألمانية أن برلين قررت عدم ترخيص لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا وغيره من اللقاحات، قبل ترخيص سلطات الاتحاد الأوروبي الصحية له.

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وبموجز صحفي قال متحدث باسم الوزارة اليوم الأربعاء: "من حيث المبدأ بإمكاننا بالطبع كدولة مستقلة أن نعطي الترخيص وهذا يخص "سبوتنيك" واللقاحات الأخرى على حد سواء"

وأضاف: "قررنا أن نحرص على اتباع الطريق الأوروبي العام في ترخص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وغيرها من اللقاحات. وينطبق هذا المبدأ، من وجهة نظر الحكومة الألمانية، على لقاح "سبوتنيك" أيضا".

المصدر: "نوفوستي"