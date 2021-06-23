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ألمانيا: لن نرخص "سبوتنيك V" قبل موافقة الاتحاد الأوروبي

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ألمانيا: لن نرخص
Sputnik Alexey Filippov
لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الألمانية أن برلين قررت عدم ترخيص لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا وغيره من اللقاحات، قبل ترخيص سلطات الاتحاد الأوروبي الصحية له.

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وبموجز صحفي قال متحدث باسم الوزارة اليوم الأربعاء: "من حيث المبدأ بإمكاننا بالطبع كدولة مستقلة أن نعطي الترخيص وهذا يخص "سبوتنيك" واللقاحات الأخرى على حد سواء"

وأضاف: "قررنا أن نحرص على اتباع الطريق الأوروبي العام في ترخص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وغيرها من اللقاحات. وينطبق هذا المبدأ، من وجهة نظر الحكومة الألمانية، على لقاح "سبوتنيك" أيضا".

المصدر: "نوفوستي"

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