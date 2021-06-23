تقرير: طائرات أمريكية تحلق فوق هاواي كإجراء احترازي ضد قاذفات روسية تتدرب في المحيط الهادئ

قالت شبكة abc news إن طائرات أمريكية مقاتلة حلقت مرتين فوق هاواي في وقت سابق من هذا الشهر كإجراء احترازي ضد القاذفات الروسية التي تجري تدريبات في الجزء الأوسط من المحيط الهادئ.

وكشف مسؤول دفاعي أمريكي للشبكة أنه تم إرسال F-22 Raptors في دورية من قاعدة بيرل هاربور-هيكام المشتركة بالقرب من هونولولو في 13 و18 يونيو بسبب مناورة عسكرية روسية واسعة النطاق تجري قبالة سواحل هاواي.

وأكد مسؤول دفاعي آخر أن القاذفات الروسية لم تدخل أبدا منطقة تحديد الدفاع الجوي (ADIZ) وهي منطقة في المجال الجوي الدولي والتي هي بمثابة منطقة عازلة خارج المجال الجوي الإقليمي لبلد ما لمنحها الوقت لاعتراض أي طائرة قد تصل إلى منطقة ذات سيادة".

وأضاف: "لذلك لم تعترض طائرات F-22 الطائرات الحربية الروسية، بل تم إرسالها جوا بشكل أساسي كإجراء احترازي في حالة عبورها إلى منطقة ADIZ باتجاه الولايات المتحدة".

وقال متحدث باسم قيادة المحيطين الهندي والهادئ التابعة للقوات المسلحة الأمريكية إن "قواتنا تقوم بعمليات جوية بشكل منتظم في المجال الجوي المحيط بهاواي. كسياسة عامة، نحن لا نناقش التكتيكات أو التقنيات أو الإجراءات التي تستخدمها طائرات القوات الجوية الأمريكية بسبب متطلبات الأمن التشغيلي".

وأكد أن "القوات الجوية الأمريكية تكرس جهودها لضمان الدفاع عن الوطن وجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة لجميع الدول. وسنواصل التحليق في المجال الجوي الدولي مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة جميع السفن والطائرات بموجب القانون الدولي".

المصدر: abc news