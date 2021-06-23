أستراليا تخطط لوقف استخدام لقاح "أسترازينيكا" بحلول أكتوبر

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا" بحلول أكتوبر، مما يشير إلى أنها تمتلك إمدادات كافية من اللقاحات الأخرى لتطعيم جميع السكان بحلول نهاية العام.

وأصدرت الحكومة الفدرالية في أستراليا، اليوم الأربعاء، وثيقة تخطيط معدلة تحدد كيف تعتزم توجيه إمدادات اللقاحات لبقية العام.

والوثيقة التي تحمل عنوان "آفاق تخصيص اللقاحات الوطنية"، تقترح استمرار عملية التلقيح باستخدام لقاح "أسترازينيكا" في شهري يوليو وأغسطس وتقديم ما يصل إلى 2.6 مليون جرعة كل أسبوع لمن هم فوق سن الستين. ومع اقتراب الانتهاء من تطعيم هذه الفئة العمرية، سيتم استخدام "أسترازينيكا" فقط "حسب الطلب" اعتبارا من أكتوبر.

وبحسب الوثيقة فإن إمدادات لقاح "موديرنا" في مرحلة "هورايزون 2" التي تبدأ في سبتمبر، هي حوالي 125000 جرعة في الأسبوع، وبحلول هذه المرحلة، ستزداد إمدادات شركة "فايزر" مع توفر ما يصل إلى 1.3 مليون جرعة أسبوعيا، بزيادة من 750 ألف جرعة أسبوعيا متوفرة في شهري يوليو وأغسطس.

من المتوقع أن تزداد إمدادات شركة "فايزر" مرة أخرى بحلول نهاية العام إلى ما بين 1.7 مليون و 2.3 مليون جرعة أسبوعيا، حيث تتسابق الحكومة للوفاء بتعهدها بتطعيم كافة مواطنيها بحلول نهاية عام 2021.

المصدر: "الغارديان"