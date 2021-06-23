بوتين يشكك في موضوعية مؤشرات كوفيد في دول تستقبل السائحين الروس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موضوعية الأرقام الرسمية حول فيروس كورونا المستجد في دول الجنوب التي تعتمد على السياحة، بما في ذلك من روسيا، تثير الشك.

وأضاف الرئيس بوتين، خلال اجتماع للحكومة الروسية اليوم: "نحن ندرك أنه في البلدان، خاصة في دول الجنوب، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على السياحة، ولنكن صادقين، هناك شكوك فيما يتعلق بموضوعية المؤشرات الرسمية حول القضايا المتعلقة بمرض كوفيد، وهذا الموضوع بالطبع على جدول الأعمال".

إقرأ المزيد

وطلب بوتين من نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، أن تسرد على الاجتماع كيف يجري تنظيم التعاون مع الدول الأجنبية في الحالات التي يصاب فيها السائح بفيروس كورونا خلال وجوده هناك، وحيث يضطر لطلب المساعدة الطبية في مكان تواجده.

واستفسر الرئيس بوتين من نائبة رئيس الحكومة، كيف يجب على المواطن الروسي التصرف، إذا أصيب بالمرض المذكور هو أو أحد أفراد عائلته.

وقال رئيس الدولة: "لنفترض أن المواطن توجه في إجازة إلى إحدى الدول وأصيب بالمرض هناك. في العام الماضي، رفضت المستشفيات في العديد من البلدان استقبال السائحين بكل بساطة. كيف عليهم التصرف في هذه الحالة؟ وإلى أين يجب التوجه، وكيف يجب أن يتم العلاج، وأين؟".

وأشار بوتين إلى أن الدول المستعدة لاستقبال السياح الروس، ليست ملزمة بمعالجتهم في حالة الإصابة بمرض كوفيد.

المصدر: نوفوستي