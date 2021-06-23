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باقري: لقاح "ميلاد" المضاد لكورونا سيعتمد للاستخدام العام قريبا

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باقري: لقاح
Reuters
قائد هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري
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أعلن رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية اللواء محمد باقري، أن لقاح "ميلاد" المضاد لكورونا والمنتج من قبل وزارة الدفاع الإيرانية سيتم اعتماده للاستخدام العام قريبا.

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وقال باقري في تصريح اليوم الأربعاء: إن القوات المسلحة حققت نجاحات باهرة في مجال الأبحاث المختبرية وصنع مختلف الأدوية واللقاح المضاد لكورونا وسائر مجالات الوقاية والعلاج

وأضاف: أن لقاح "ميلاد" المنتج من قبل وزارة الدفاع يعد ضمن اللقاحات الناجحة في البلاد وسيتم اعتماده قريبا للاستخدام العام على مستوى البلاد.

المصدر: "فارس"

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