دبلوماسية أسترالية رفيعة المستوى: الصين تتوهم وجود تهديدات

قالت أرفع دبلوماسية في أستراليا اليوم الأربعاء، إن "الصين لا تشعر بالأمان وتتخذ مواقف دفاعية بما يعني أنها تعتقد بوجود تهديدات ليست حقيقية".

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وأضافت فرانسيس آدمسون، السكرتيرة الأولى بوزارة الخارجية المسؤولة عن الشؤون الخارجية والتجارة، إن الصين تسعى لإظهار القوة لكن الحقيقة مختلفة إلى حد ما.

وتابعت قائلة في حديث في كانبيرا، قبل أن تترك منصبها هذا الأسبوع "القليلون فحسب يدركون أن تلك القوة العظمى يؤرقها انعدام الأمن بذات الدرجة التي يدفعها بها الطموح. وأنها لديها طريقة تفكير دفاعية إلى حد كبير بما يجعلها تعتقد بوجود تهديدات خارجية حتى وهي تدفع بمصالحها لتتخطى مصالح الآخرين".

وجاءت تصريحات آدمسون بعد ساعات من إظهار استطلاع للرأي أن ثقة الأستراليين في الصين تراجعت بشكل كبير وللمرة الأولى يعتبر الناس هناك بكين تهديدا أمنيا أكثر منها شريكا تجاريا.

وأظهر الاستطلاع السنوي لمعهد لوي، أن أكثر من 60 بالمئة من الأستراليين يعتبرون الصين تهديدا أمنيا في ارتفاع كبير عن نسبة 18 بالمئة كان لديهم هذا الرأي في 2018.

المصدر: رويترز