المبعوث النووي الكوري الجنوبي يطالب الصين بلعب دور في إعادة كوريا الشمالية إلى طاولة الحوار

طالب المبعوث النووي الكوري الجنوبي، نوه كيو دوك، الصين بلعب دور من أجل دفع كوريا الشمالية إلى العودة إلى طاولة الحوار.

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وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن المبعوث النووي الكوري الجنوبي، أجرى محادثات هاتفية مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون شبه الجزيرة الكورية، ليو شياو مينغ.

وخلال المحادثات الهاتفية، تبادل الجانبان تقييماتهما حول الوضع الأخير في شبه الجزيرة الكورية، وناقشا سبل التعاون لتحقيق تقدم نحو نزع السلاح النووي الكامل وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وطالب نوه الصين بلعب دور من أجل دفع كوريا الشمالية إلى العودة إلى طاولة الحوار، بينما أكد ليو، مجددا عزم الصين على التعاون مع كوريا الجنوبية من خلال لعب دور بناء، مشيدا بجهود سيئول لإحراز تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.

واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات حول قضايا شبه الجزيرة الكورية بشتى السبل، بما في ذلك المشاورات وجها لوجه في أقرب وقت ممكن.

وقد دعا نوه، نظيره الصيني إلى زيارة كوريا الجنوبية.

المصدر: يونهاب