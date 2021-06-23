الأركان الروسية: المخابرات في عدد من الدول تمول الإرهاب

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي إن الهيئات الأمنية المختصة في بعض الدول، تمول وتسلح الجماعات الإرهابية الدولية.

وذكر غيراسيموف، أنه تم بشكل عام في الوقت الراهن، دحر وهزيمة داعش الإرهابي في سوريا والعراق، لكن يلاحظ وجود نقل وعبور للإرهابيين من الشرق الأوسط، إلى شمال إفريقيا وأفغانستان.

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وأضاف غيراسيموف: "نلاحظ تورط بعض المنظمات غير الحكومية، وكذلك الهيئات الأمنية المختصة من بعض الدول، في تمويل وتسليح المنظمات الإرهابية، لتحقيق أهدافها السياسية".

ونوه الجنرال، بأن الممارسة تدل على أن مغازلة الإرهابيين، لا تؤدي إلى خير، وعادة ينقلب السحر على الساحر. وقال: "عاجلا أم آجلا، تخرج الجماعات الإرهابية عن سيطرة المشرفين عليها".

وشدد على أنه "يمكن صد ومكافحة الإرهابيين بشكل ناجع، فقط من خلال التعاون الدولي الوثيق".

المصدر: نوفوستي