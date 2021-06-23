 
مباشر

تقرير: عدد المهاجرين المسيحيين في إيطاليا يتجاوز ضعف عدد المسلمين

أخبار العالم

تقرير: عدد المهاجرين المسيحيين في إيطاليا يتجاوز ضعف عدد المسلمين
Reuters
إيطاليا، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qoin

أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا، أن عدد الأجانب المقيمين في البلاد من أتباع الديانة المسيحية اعتبارا من الأول من يناير عام 2021 أصبح يتجاوز ضعف عدد أمثالهم من المسلمين.

إقرأ المزيد
إيطاليا.. دعوات لوقف تدفق المهاجرين مع انطلاق فصل الصيف
إيطاليا.. دعوات لوقف تدفق المهاجرين مع انطلاق فصل الصيف

وأضاف التقرير الخاص بالهجرة، الذي أعدته مؤسسة المبادرات والدراسات حول التعددية (Ismu)، بالتعاون مع المرصد الإقليمي للتكامل والتعددية العرقية (Orim)، أن "عدد المسيحيين يتجاوز في الحقيقة الـ2.8 مليون نسمة، أي ما يعادل 56.2% من إجمالي الأجانب المقيمين في البلاد"، بينما "يقترب المسلمون من 1.4 مليون أي ما يعادل 27.1% من الإجمالي".

وذكر التقرير أن "من بين الأجانب المسيحيين الأكثر عددا، هم الأرثوذكس (1.6 مليون، أي ما يعادل 32.3% من إجمالي الانتماءات الدينية بين المهاجرين)، يليهم الكاثوليك (855 ألفا، ما يعادل 17%)، ثم الإنجيليون (164 ألفا، ما يعادل 3.3%) والأقباط (32 ألفا بما يعادل 0.6%) والطوائف المسيحية الأخرى (152 ألفا بنسبة 3%).

وأشار التقرير أيضا إلى أن "بين الأجانب من أتباع العقيدة المسيحية، يصل عدد الأرثوذكس إلى ضعف عدد الكاثوليك"، وأنه خلال الأشهر الـ24 السابقة "كانت الغالبية المطلقة للأجانب المقيمين الذين يدينون بالمسيحية من الطائفة الأرثوذكسية (57.5%)، أي ما يقارب ضعف الكاثوليك (30.2%)".

المصدر: وكالة آكي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا