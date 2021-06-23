تقرير: عدد المهاجرين المسيحيين في إيطاليا يتجاوز ضعف عدد المسلمين

أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا، أن عدد الأجانب المقيمين في البلاد من أتباع الديانة المسيحية اعتبارا من الأول من يناير عام 2021 أصبح يتجاوز ضعف عدد أمثالهم من المسلمين.

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وأضاف التقرير الخاص بالهجرة، الذي أعدته مؤسسة المبادرات والدراسات حول التعددية (Ismu)، بالتعاون مع المرصد الإقليمي للتكامل والتعددية العرقية (Orim)، أن "عدد المسيحيين يتجاوز في الحقيقة الـ2.8 مليون نسمة، أي ما يعادل 56.2% من إجمالي الأجانب المقيمين في البلاد"، بينما "يقترب المسلمون من 1.4 مليون أي ما يعادل 27.1% من الإجمالي".

وذكر التقرير أن "من بين الأجانب المسيحيين الأكثر عددا، هم الأرثوذكس (1.6 مليون، أي ما يعادل 32.3% من إجمالي الانتماءات الدينية بين المهاجرين)، يليهم الكاثوليك (855 ألفا، ما يعادل 17%)، ثم الإنجيليون (164 ألفا، ما يعادل 3.3%) والأقباط (32 ألفا بما يعادل 0.6%) والطوائف المسيحية الأخرى (152 ألفا بنسبة 3%).

وأشار التقرير أيضا إلى أن "بين الأجانب من أتباع العقيدة المسيحية، يصل عدد الأرثوذكس إلى ضعف عدد الكاثوليك"، وأنه خلال الأشهر الـ24 السابقة "كانت الغالبية المطلقة للأجانب المقيمين الذين يدينون بالمسيحية من الطائفة الأرثوذكسية (57.5%)، أي ما يقارب ضعف الكاثوليك (30.2%)".

المصدر: وكالة آكي