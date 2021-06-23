إيران تنفي نبأ فشل محاولتها إطلاق قمر صناعي إلى المدار

نفى وزیر الاتصالات الإيراني، اليوم الأربعاء، خبر فشل محاولة إطلاق قمر صناعي إلى المدار، والذي نقله عسكريون أمريكيون عن البنتاغون.

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وأكد وزير الاتصالات الإيراني أنه لم يتم تسليم قمري "ناهيد" و بارس1" إلى وزارة الدفاع وبناء عليه فإن خبر فشل الإطلاق غير صحيح، لافتا إلى أن القمرين الصناعيين لا يزالان بحوزة منظمة الفضاء الإيرانية.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أفادت بأن البنتاغون رصد منتصف يونيو الجاري فشل محاولة إيرانية لإطلاق قمر صناعي إلى مدار حول الأرض.

ونقلت الشبكة اليوم الأربعاء عن المتحدث باسم البنتاغون أوريا أورلاند قوله في تصريح لها إن قيادة الفضاء الأمريكية على دراية بفشل هذه المحاولة الإيرانية التي حصلت في 12 يونيو.

المصدر: RT

عمر هواش- طهران