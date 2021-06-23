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وكالة إيرانية تنشر نبأ هجوم بطائرة مسيرة على شركة لصناعة لقاح كورونا ثم تحذف الخبر دون توضيح

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وكالة إيرانية تنشر نبأ هجوم بطائرة مسيرة على شركة لصناعة لقاح كورونا ثم تحذف الخبر دون توضيح
WANA NEWS AGENCY
عناصر من الجيش الإيراني
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أفادت وكالة "إيلنا" الإيرانية، اليوم الأربعاء، بـ"فشل هجوم عدائي بطائرة مسيرة على شركة صناعة لقاح "بركت" المضاد لفيروس كورونا".

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وأكدت وكالة "إيلنا" أن "الهجوم نفذه معادون لإيران"، مشيرة إلى أنه "ضرب نقطة مجاورة للشركة من دون إحداث أي أضرار".

في حين أن "إيلنا" حذفت خبر الهجوم من موقعها من دون تقديم أي توضيح، بعد نشره بمدة قصيرة.

وبدأت السلطات الصحية الإيرانية، يوم السبت 12 يونيو الجاري، تطعيم السكان في مدينة مشهد ضد فيروس كورونا باللقاح المحلي "إيران بركت".

وقد أعلن مدير أبحاث لقاح "بركت"، حسن جليلي، نهاية الشهر الماضي، أنه تم إنتاج مليون جرعة من اللقاح المحلي، لافتا إلى أنه سيتم إنتاج 18 مليون جرعة بحلول شهر سبتمبر المقبل.

المصدر: RT

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