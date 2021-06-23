مواطن من أصل روسي "يسقط" في التنافس على منصب عمدة نيويورك

سقط فيتالي فيليبشينكو، الروسي الأصل، من التنافس على منصب عمدة نيويورك، لأن بعض التوقيعات التي جمعها للحصول على حق الترشيح، كانت غير صالحة.

ومن المعروف أن فيليبشينكو، وصل إلى الولايات المتحدة قبل أكثر من 10 سنوات، قادما من مدينة تومسك في سيبيريا الروسية. وهذا الروسي الذي يحمل الجنسية الأمريكية في الوقت الراهن، ويملك حاليا شركة شحن، حاول المشاركة في انتخابات عمدة نيويورك كمرشح مستقل.

Уроженец Томска выбыл из гонки за место мэра Нью-Йорка. Некоторые из подписей, собранные им, оказались недействительнымиhttps://t.co/u0UBGXH7Zapic.twitter.com/JOoPSTXuZs — РИА Новости (@rianru) June 23, 2021

ووفقا للتشريعات، يجب على الراغب في المشاركة كمرشح مستقل في انتخابات عمدة نيويورك، التي ستجري يوم 2 نوفمبر، أن يجمع تواقيع تأييدأكثر من 2250 من الناخبين المسجلين لكي يتمكن من المشاركة كمرشح.

وقال: "بعد جمع العدد المطلوب من التواقيع، تلقيت رسالة من لجنة الانتخابات تفيد بأن كل شيء على ما يرام، لكن بعد أسبوعين، أرسلوا لي رسالة ثانية تطلب ترجمة اسمي إلى اللغة الصينية، لأن يوجد ناخبون من أصل صيني لا يمكنهم قراءة اللغة الإنجليزية. وبعد أسبوع أرسلوا رسالة ثالثة، تفيد بأنهم فحصوا التوقيعات واتضح أن بعضها غير صالح، لوجود أخطاء بعضها يتعلق بالعنوان وكذلك الكود والعمر وغيرها". ووفقا له، كل ذلك تم ضمن وفي إطار القانون وليس له أية دوافع سياسية. لا يستبعد فيليبشينكو أنه يواصل مسيرته السياسية، لكنه يعتبر الآن أنه من السابق لأوانه الحديث عن خطط أكثر تحديدا.

المصدر: نوفوستي