كوريا الشمالية والصين تعقدان ندوة مشتركة نادرة بمناسبة ذكرى الزيارتين المتبادلتين للقائدين

أفادت وسائل إعلام، بأن الصين استضافت ندوة مشتركة مع كوريا الشمالية، بمناسبة ذكرى زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى الصين وزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ.

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أن إدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني استضافت الاجتماع المشترك، الاثنين الماضي، للاحتفال بالذكرى الثالثة لزيارة كيم للصين والذكرى الثانية لزيارة شي لكوريا الشمالية.

وانضم مسؤولو سفارة كوريا الشمالية لدى بكين إلى الندوة، بمشاركة السفير ري ريونغ نا الذي قال إن زيارتي القائدين كانتا حدثين تاريخيين أظهر فيهما قائدا الحزبين التزامهما الراسخ بالنضال من أجل الاشتراكية.

من جانبه شدد سونغ تاو، مدير إدارة الاتصال الدولي على العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، على أن الزيارتين أضفتا "حيوية جديدة" على العلاقات بين الحليفين التقليديين.

وتسعى بيونغ يانغ إلى الحفاظ على علاقات أوثق مع حلفائها التقليديين وسط مأزقها مع واشنطن بسبب المفاوضات النووية المتوقفة.

المصدر: يونهاب