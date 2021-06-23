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طائرات أمريكية تنفذ لأول منذ 1943 طلعات قتالية من حاملة طائرات أجنبية

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طائرات أمريكية تنفذ لأول منذ 1943 طلعات قتالية من حاملة طائرات أجنبية
AFP
صورة من الأرشيف
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قالت قناة CNN يوم أمس، إن طائرات حربية أمريكية أقلعت ونفذت طلعات قتالية منطلقة إلى الجو من حاملة طائرات أجنبية، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشارت القناة، إلى أن عدة مقاتلات أمريكية من طراز F-35B، أقلعت من حاملة الطائرات البريطانية "الملكة إليزابيث".

وضربت المقاتلات الأمريكية، مواقع في الشرق الأوسط، تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكدت القناة، أن طائرات حربية بريطانية، شاركت أيضا في العملية.

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وسردت القناة بيانات ومعطيات، تشير إلى أن المرة الأخيرة التي أقلعت فيها الطائرات الحربية الأمريكية من حاملة طائرات أجنبية، كانت في عام 1943. ونوهت بأن ذلك الإقلاع تم أيضا من سفينة حربية بريطانية.

المصدر: تاس

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