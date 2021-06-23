وكالة "فارس" تصف خبرا عن طائرة فاخرة مهداة من قبل أمير قطر للرئيس الإيراني المنتخب بالكاذب

وصفت وكالة أنباء "فارس" ما رددته بعض وسائل الإعلام من أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قد أهدى طائرة إيرباص إي 380، فاخرة للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي بأنه خبر كاذب.

إقرأ المزيد

ولفتت الوكالة إلى أن أخبارا بعنوان "الطائرات الفاخرة هدية أمير قطر لإبراهيم رئيسي" تكتسب منذ الصباح زخما في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوكالة أن الخبر المتداول يقول إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أهدى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، طائرة فاخرة من طراز إيرباص A380، وكان أهدى في وقت سابق طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

farsnews.ir

وتتبعت الوكالة مصدر الخبر، مؤكدة أنه وهمي وتم التلاعب به بما في ذلك ما نسب إلى حساب وكالة "فارس" الدولية على "تويتر".

ووسمت الوكالة صورة عن الخبر المنتشر بهذا الشأن بختم أخبار كاذبة.

المصدر: فارس