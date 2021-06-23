الكونغرس الأمريكي يطالب روسيا بالإفراج عن مواطنين أمريكيين

تبنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي قرارين يطالبان موسكو بالإفراج عن الأمريكيين بول ويلان، وتريفور ريد المحكوم عليهما بالسجن في روسيا.

ومن المقرر أن ينظر في القرارين مجلس الشيوخ بتشكيلته الكاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذين القرارين غير ملزمين قانونيا، بل يعبران عن موقف المشرعين الأمريكيين.

يذكر أن الأمريكي بول ويلان الذي يحمل أيضا جنسيات كندا وإيرلندا وبريطانيا، اعتقل في عام 2018، وصدر بحقه حكم بالسجن 16 سنة في روسيا بتهمة التجسس.

كما حكم على الطالب الأمريكي تريفور ريد بالسجن 9 سنوات بتهمة الاعتداء على عناصر الشرطة بموسكو العام الماضي.

المصدر: تاس