بيلوسي تعتزم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الاعتداء على الكابيتول

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع بأن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تعتزم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير الماضي.

وقال المصدر إنها أبلغت الديمقراطيين الكبار في المجلس بقرارها هذا.

من جهة أخرى، ذكر مستشار في الكونغرس أن بيلوسي لم تتخذ قرارا بشأن تشكيل اللجنة بعد، وأنها ستبت في ذلك خلال هذا الأسبوع.

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يذكر أن الديمقراطيين يسعون لإطلاق تحقيق مستقل في اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي تزامنا مع اجتماع الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية، والذي خلف 5 قتلى.

وفي الشهر الماضي تمكن مجلس النواب من تمرير تشريع بشأن تشكيل لجنة التحقيق، ولكن في مجلس الشيوخ عرقل الجمهوريون المصادقة على مشروع القانون، حيث لم يحصل التشريع على الأصوات الـ60 الضرورية لتمريره.

المصدر: رويترز