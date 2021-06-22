كونيتيكت تصبح الولاية الـ18 التي تشرّع الماريجوانا للاستخدام الترفيهي

أصبحت ولاية كونيتيكت الأمريكية الولاية الـ18 التي تشرع الماريجوانا للاستخدام الترفيهي للبالغين.

ووقع حاكم الولاية نيد لامونت مرسوما بهذا الصدد يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذا المرسوم سيساعد في التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لسياسات "الحرب على المخدرات".

وقال لامونت في بيان له: "خلال العقود كانت الحرب على القنب تتسبب بانعدام العدالة وأدت إلى ظهور عدم المساواة، بينما لم تثمر عن نتائج كبيرة للصحة العامة والأمن".

ومن المتوقع أن يعفي المرسوم، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو المقبل، العديد من الأشخاص من تهم جنائية كثيرة متعلقة بالمخدرات، وسيضع آلية للرقابة والتنظيم في هذا المجال.

وأشار حاكم الولاية إلى أن هذا الإجراء سيزيد أيضا من قدرات كونيتيكت التنافسية في مجال الاقتصاد، مضيفا أن سياسة تنظيم التعامل مع القنب بدلا من تجريمه "أثبتت أنها أكثر فاعلية".

يذكر أن الماريجوانا التي لا تزال محظورة بموجب القانون الفدرالي في الولايات المتحدة، قد تم تشريعها للاستخدام الترفيهي في 17 ولاية، وللاستخدام الطبي في 36 ولاية أمريكية.

المصدر: رويترز