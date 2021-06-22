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cnbc: وزارة العدل الأمريكية ترفض التعليق على إيقاف مواقع إخبارية إيرانية

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cnbc: وزارة العدل الأمريكية ترفض التعليق على إيقاف مواقع إخبارية إيرانية
AFP
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ذكرت شبكة cnbc الأمريكية أن متحدث باسم وزارة العدل رفض التعليق على إيقاف الإدارة الأمريكية لمواقع إخبارية إيرانية ومواقع تابعة للحوثيين بالإضافة إلى مواقع عراقية مقربة من إيران.

وقال مصدران بالحكومة الأمريكية للشبكة أن وزارة العدل تعد بيانا حول هذه المسألة.

وفي أكتوبر الماضي استولى المدعون العامون الأمريكيون على شبكة من نطاقات الإنترنت قالوا إنها استخدمت في حملة شنها الحرس الثوري الإيراني لنشر معلومات سياسية مضللة في جميع أنحاء العالم.

قالت وزارة العدل الأمريكية بعد ذلك إنها استولت على 92 نطاقا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني كـ"منافذ إعلامية مستقلة تستهدف الجماهير في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا".

المصدر: cnbc

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