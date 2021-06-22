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صحيفة: السفن الروسية تدمر حاملة الطائرات الأمريكية "هاواي" وواشنطن قلقة

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صحيفة: السفن الروسية تدمر حاملة الطائرات الأمريكية
Sputnik وزارة الدفاع الروسية
سفن حربية روسية في المحيط الهادئ
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اعتبرت صحيفة The Drive الأمريكية أن مناورات الأسطول الروسي في منطقة أرخبيل هاواي التي تحاكي تدمير حاملات طائرات العدو المفترض، تمثل تهديدا غير مسبوق للولايات المتحدة.

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وقال توماس نيوديك في مقالة نشرتها الصحيفة: "يبدو أن حضور موسكو الجدي في هذه المنطقة أقلق حكومة الولايات المتحدة إلى حد أن البنتاغون اضطر لإرسال حاملة طائرات ومجموعة سفن مرافقة إلى منطقة المناورات".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن مناورات بحرية على مسافة 4,6 ألف كم جنوب شرقي جزر الكوريل الروسية في المحيط الهادئ شرقي البلاد.

وذكر كاتب المقال بهذا الصدد أن "الموقع المشار إليه يناسب ما جاء في تقارير وسائل إعلام أمريكية عن أن السفن الحربية الروسية تتدرب على استهداف العدو المفترض على بعد 300-500 ميل بحري من جزر هاواي".

وأشار نيوديك إلى أن ثلاث مدمرات وزورق دوريات تابعة للقوات البحرية الأمريكية كانت تراقب تحركات الأسطول الروسي في المنطقة، واختبرت أنظمة جديدة مضادة للصواريخ.

المصدر: "نوفوستي"

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