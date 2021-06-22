البيت الأبيض يعلن تعذر تحقيق هدف حدده بايدن في 4 يوليو على صعيد التلقيح

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أنه سيتعذر تحقيق الهدف الذي حدده الرئيس جو بايدن في الرابع من يوليو، لتطعيم سبعين في المئة من السكان البالغين بجرعة واحدة على الأقل ضد كوفيد-19.

وقال جيف زيينتس منسق مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض في مؤتمر صحافي إن هذا الهدف سيتم تحقيقه "بالنسبة إلى البالغين ممن بلغوا 27 عاما فما فوق"، بحلول الرابع من يوليو.

وأضاف: "نعتبر أن الوصول إلى تلقي سبعين في المئة من جميع البالغين جرعة واحدة على الاقل سيحتاح إلى بضعة أسابيع إضافية".

وحتى الآن، تلقى 65,4 في المئة ممن يبلغون 18 عاما وما فوق جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات الثلاثة المجاز استخدامها في البلاد.

ولن تتيح وتيرة التلقيح الراهنة بلوغ نسبة السبعين في المئة خلال أقل من أسبوعين.

وتفيد معطيات السلطات الصحية بأن متوسط عدد الجرعات الذي يعطى يوميا ناهز قبل بضعة أيام 850 ألف جرعة، وهو رقم يشمل أيضا الأطفال واليافعين من 12 عاما باعتماد لقاح "فايزر-بايونتيك".

وسعى بايدن لتلقيح 160 مليون أميركي بالكامل حتى الرابع من يوليو وإلى الآن، ثمة حاجة لتلقيح عشرة ملايين شخص إضافيين لتبلوغ هذا السقف، حيث توقع زيينتس بلوغ هذا الهدف بحلول "منتصف يوليو".

المصدر: "أ ف ب"