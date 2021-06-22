انتقاد رئيس وزراء باكستان بسبب تعليقاته حول العنف الجنسي

تعرض رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لموجة جديدة من الانتقادات، بسبب تصريحات أنحى فيها باللائمة على النساء، "اللواتي بملابسهن القليلة يحرضن على تعرضهن للاعتداءات الجنسية".

وأثارت تصريحات خان إدانة واسعة من جانب نشطاء حقوق الإنسان والمعارضة التي طالبته بالاعتذار.

والتصريحات المثيرة للجدل التي تم بثها على الهواء نهاية الأسبوع الماضي، جاءت خلال مقابلة مع برنامج "أكسيوس" الوثائقي الإخباري الذي بثته شبكة "إتش بي أو" التلفزيونية الأمريكية.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: "إذا ارتدت المرأة ملابس قليلة للغاية يكون لذلك أثره على الرجال، إلا إذا كانوا رجالا آليين.. أعني أنها مسألة منطقية".

وعندما طرح الصحفي التلفزيوني جوناثان سوان سؤالا مباشرا عما إذا كانت طريقة ارتداء السيدات لملابسهن قد تثير أعمال عنف جنسي، قال خان: "الأمر يعتمد على طبيعة المجتمع الذي تعيش فيه، إذا كنت في مجتمع لم يشاهد المواطنون هذه الأشياء فيه، سيكون لذلك تأثيره".

وهذه المرة الثانية في غضون شهرين التي يثير فيها عمران خان غضب الحقوقيين، بإشارته إلى دور ملابس النساء في إثارة العنف الجنسي ضدهن.

وفي أبريل الماضي، اعتبر خان خلال لقاء عبر الإنترنت يبثه تلفزيون باكستان الرسمي، أن ارتداء الحجاب من شأنه أن يحمي النساء من العنف الجنسي.

وواجهت حكومة خان انتقادات بسبب عجزها عن الحد من الاعتداءات الجنسية ضد النساء منذ وصوله إلى السلطة بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2018.

المصدر: أ ب