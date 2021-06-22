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طهران تعلق على تطورات مقلقة في أفغانستان وتوجه أصابع الاتهام لواشنطن

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طهران تعلق على تطورات مقلقة في أفغانستان وتوجه أصابع الاتهام لواشنطن
Reuters
إيران
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نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده تغريدة على "تويتر" علق من خلالها على التطورات الأخيرة في أفغانستان وسيطرة طالبان على بعض المناطق هناك.

وقال سعيد خطيب زاده "إننا نتابع عن كثب التطورات المقلقة في أفغانستان".

وأضاف أن إيران تدعو إلى خفض فوري للتوترات واحترام سيادة القانون والحوار الشامل.

وتابع: "لقد كان للسياسات التدميرية للولايات المتحدة عواقب بعيدة المدى في منطقتنا، والآن تلحق الأفعال غير المسؤولة للغاية للولايات المتحدة مزيدا من الضرر".

وفي شهر مايو بسطت حركة طالبان سيطرتها على منطقة نيرخ في ولاية ورداك التي تبعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة كابل.

ويسيطر مقاتلو طالبان منذ سنوات طويلة على مساحات شاسعة من ولايتي لوغار وورداك المجاورة التي شكلت نقطة انطلاق استراتيجية لدخول كابول، فيما يطوقون مراكز حضرية رئيسية بشكل متزايد، ما أثار تكهنات بأنهم ينتظرون انسحاب الجنود الأمريكيين قبل شن هجمات شاملة على مدن البلاد.

المصدر: RT + وكالات

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