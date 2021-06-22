الخارجية الأمريكية تؤكد وفاة مواطن أمريكي في أديس أبابا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الثلاثاء، وفاة مواطن أمريكي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وفي مؤتمر صحفي، سئل برايس فيه عن تقارير تحدثت عن العثور على مراقب انتخابات أمريكي ميتا في غرفته بفندق في العاصمة الإثيوبية، قال: "للأسف يمكننا تأكيد وفاة مواطن أمريكي في أديس أبابا".

وأضاف: "احتراما لمشاعر ذويه، لا يمكننا في الوقت الحالي تقديم المزيد من المعلومات عن المواطن المتوفى".

المصدر: "رويترز"