دبلوماسي روسي: محاولات إعادة النظر في تاريخ الحرب في أوروبا تتحول لحملة ممنهجة

جدد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف انتقاد موسكو لمحاولات تتخذ في دول التكتل لمراجعة تاريخ الحرب العالمية الثانية.

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وقال في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أثناء ندوة أونلاين نظمت في بروكسل تحت عنوان "مرور 80 عاما على اجتياح ألمانيا النازية للاتحاد السوفيتي": "لقد تسنى لي، منذ تعييني عام 2005 مندوبا دائما لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي، متابعة ازدياد مساعي مراجعة تاريخ الحرب العالمية الثانية، والتشكيك في الدور الحاسم للشعب السوفيتي في تحرير أوروبا من الطاعون البني (النازية)".

وتابع: "رأيت بعيني كيف تتوسع هذه التطلعات التحريفية في بعض دول الاتحاد الأوروبي... ولنقل صراحة أن الحديث لا يدور عن أكبر دول الاتحاد وأكثرها نفوذا فحسب، بل ولدى بعض الساسة، وتتحول شيئا فشيئا إلى حملة ممنهجة".

المصدر: "تاس"