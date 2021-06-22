مصدر حكومي فرنسي لـ"رويترز": الانتخابات الرئاسية ستجرى في أبريل 2022

أكد مصدر حكومي فرنسي لوكالة "رويترز" أن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في البلاد ستجرى في الـ10 أبريل من العام المقبل.

وأضاف المصدر أن "الجولة الثانية من الانتخابات ستجرى في الـ24 من الشهر نفسه"، في تأكيد لما أوردته قنوات تلفزيونية فرنسية.

وأشارت الوكالة إلى أن وزارة الداخلية أحجمت عن التعليق، فيما قال مكتب رئيس الوزراء جان كاستكس إنه لا يمكنه تأكيد هذه المعلومات.

وانتخب الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون لولاية مدتها خمس سنوات في السابع من مايو 2017 وتولى منصبه في الـ14 من الشهر نفسه.

المصدر: "رويترز"